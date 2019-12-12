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Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства 

Рамблер 49 минут назад
Больным муковисцидозом лекарства предложат бесплатно
Фото: depositphotos.com
Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом. Компания уходит с российского рынка, так как в последнее время тендеры на госзакупку выигрывали препараты-дженереки, более дешевые аналоги с не полностью изученными побочными эффектами. Представитель компании выступил на круглом столе в Общественной палате и предложил обеспечить российских пациентов лекарством на безвозмездной основе. Но для этого необходимо достичь соглашения с министерством здравоохранения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости , Общественная палата России , Минздрав РФ
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