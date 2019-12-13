Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему нельзя есть макароны и сосиски
Почему нельзя есть макароны и сосиски
ЗОЖ
Как помешать образованию камней в почках
Как помешать образованию камней в почках
Новости
Найден способ снизить давление без лекарств
Найден способ снизить давление без лекарств
Новости
Как определить, что болит именно сердце
Как определить, что болит именно сердце
Болезни и лекарства

Врачи объяснили, чем опасно переутомление на работе 

Рамблер 4 часа назад
Выяснилось, чем опасно переутомление на работе
Фото: depositphotos.com
Эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья провели исследование и выяснили, как переутомление на работе сказывается на здоровье россиян.
Как выяснилось, проблемы со зрением из-за переработок грозят 50% женщин и 30% мужчин.
Помимо этого ученые установили, что работники, которые часто переутомляются, болеют гораздо чаще остальных. Согласно средним показателям, они нетрудоспособны 24,9 дня в году.
Эксперты проводили исследование среди 1,7 тысяч офисных работников, врачей, учителей и медсестер.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева предостерегла офисных работников.
Видео дня. Что нужно делать, чтобы сберечь зрение
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя есть макароны и сосиски
Почему нельзя есть макароны и сосиски
Как помешать образованию камней в почках
Как помешать образованию камней в почках
Найден способ снизить давление без лекарств
Найден способ снизить давление без лекарств
Как определить, что болит именно сердце
Как определить, что болит именно сердце
Неприятные симптомы, выдающие нехватку белка
Неприятные симптомы, выдающие нехватку белка
Видео
Откуда берется горечь во рту
02:59
Откуда берется горечь во рту
Болезни и лекарства
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
00:30
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
ЗОЖ
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
00:42
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
Болезни и лекарства
Курить в аэропортах снова можно
00:30
Курить в аэропортах снова можно
ЗОЖ
Какая желтуха проходит сама
26:09
Какая желтуха проходит сама
Болезни и лекарства
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
Самые важные факты о глазах
04:50
Самые важные факты о глазах
ЗОЖ
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
01:53
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
ЗОЖ Новости
Как понять, что у вас проблемы с щитовидкой
26:05
Как понять, что у вас проблемы с щитовидкой
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение