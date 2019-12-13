Выяснилось, чем опасно переутомление на работе

Врачи объяснили, чем опасно переутомление на работе

Эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья провели исследование и выяснили, как переутомление на работе сказывается на здоровье россиян.

Как выяснилось, проблемы со зрением из-за переработок грозят 50% женщин и 30% мужчин.

Помимо этого ученые установили, что работники, которые часто переутомляются, болеют гораздо чаще остальных. Согласно средним показателям, они нетрудоспособны 24,9 дня в году.

Эксперты проводили исследование среди 1,7 тысяч офисных работников, врачей, учителей и медсестер.