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Малышева предостерегла офисных работников 

Рамблер 56 минут назад
Телеведущая во время передачи "Жить здорово!" объяснила, какие заболевания грозят людям, работающим большую часть времени в офисах. В студии появились пять "работников месяца" с жалобами на различные проблемы, спровоцированные сидячим образом жизни. Кроме того, зрителям показали модель "работника из будущего", в которой были отражены все последствия опасного образа жизни.
Большинству работников офисов грозит лишний вес, варикозное расширение вен и искривление позвоночника, а также синдром раздраженного или сухого глаза и остеопороз.
Врачи настоятельно советовали устраивать регулярные перерывы, чтобы пройтись и немного размяться, выполнять упражнения для пресса и позаботиться об увлажнении помещения.
Ранее "Рамблер" писал, что Малышева призывает отказаться от туалетной бумаги.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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