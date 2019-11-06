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Малышева призывает отказаться от туалетной бумаги 

Рамблер 6 часов назад
Малышева призывает отказаться от туалетной бумаги
Фото: Кадр из программы "Жить здорово"
В эфире программы "Жить здорово" телеведущая, врач и доктор медицинских наук Елена Малышева призвала россиян отказаться от использоваться туалетной бумаги.
По словам звезды, бумага травмирует слизистую оболочку, и, даже используя самую мягкую и качественную, не всегда можно избежать появления трещин или инфекции.
Однако Малышева не предлагает совсем отказаться от гигиены. По словам телеведущей, лучше всего использовать интимный душ после каждого посещения туалета. Врач убеждена, что биде должны быть установлены повсеместно.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему Малышева отказалась лечиться в своей клинике.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
ЗОЖ , Елена Малышева
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