Малышева призывает отказаться от туалетной бумаги

В эфире программы "Жить здорово" телеведущая, врач и доктор медицинских наук Елена Малышева призвала россиян отказаться от использоваться туалетной бумаги.

По словам звезды, бумага травмирует слизистую оболочку, и, даже используя самую мягкую и качественную, не всегда можно избежать появления трещин или инфекции.

Однако Малышева не предлагает совсем отказаться от гигиены. По словам телеведущей, лучше всего использовать интимный душ после каждого посещения туалета. Врач убеждена, что биде должны быть установлены повсеместно.