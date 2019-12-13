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Хирург Каабак впервые оперирует ребенка после скандала 

Рамблер 7 часов назад
Каабак проводит первую операцию после скандала
Фото: РИА Новости
Михаил Каабак впервые делает операцию после скандальной истории с увольнением. Пациентом врача стал десятилетний мальчик. Хирург пересаживает ему почку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Каабака, который пересаживал органы по уникальной методике, не так давно уволили из НМИЦ здоровья детей. В связи с этим операции его пациентов отложили на неопределенный срок. Одна из пациенток, Настя Орлова, за это время скончалась, не дождавшись пересадки органа.
Врача вернули на старое место работы после указа министра здравоохранения.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о смерти девочки из-за увольнения уникального врача.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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