Каабак проводит первую операцию после скандала

Хирург Каабак впервые оперирует ребенка после скандала

Михаил Каабак впервые делает операцию после скандальной истории с увольнением. Пациентом врача стал десятилетний мальчик. Хирург пересаживает ему почку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Каабака, который пересаживал органы по уникальной методике, не так давно уволили из НМИЦ здоровья детей. В связи с этим операции его пациентов отложили на неопределенный срок. Одна из пациенток, Настя Орлова, за это время скончалась, не дождавшись пересадки органа.

Врача вернули на старое место работы после указа министра здравоохранения.