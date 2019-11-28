Девочка умерла из-за увольнения уникального врача

Годовалая Настя Орлова не дождалась пересадки почки. Операция была запланирована на 27 октября, но ее пришлось перенести из-за увольнения ведущих трансплантологов Национального медицинского исследовательского центре здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака и Надежды Бабенко. Девочка нуждалась в ежедневном гемодиализе, чтобы дожить до трансплантации, однако из стационара ее выписали. Врач Михаил Каабак, лечивший Настю, предположил, что возможной причиной смерти стала кардиомиопатия, девочка должна была находиться в интенсивной терапии. Слова специалиста передает "Интерфакс".

Увольнение ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко из Национального медицинского исследовательского центре здоровья детей (НЦЗД) вызвало громкий скандал. Это единственные хирурги в стране, которые успешно проводили операции по пересадке почек детям весом менее 6 килограммов. Причиной увольнения назвали оптимизацию работы центра и сокращение штата.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила восстановить уволенных специалистов. На следующий день, 27 ноября, Михаил Каабак и Надежда Бабенко вернулись на прежнее место работы, но после разговора с директором центра Андреем Фисенко приступить к своим прямым обязанностям не смогли. Им предложили работу в штате на четверть ставки, пока расформированное отделение трансплантологии не будет сформировано вновь. Произойдет это не раньше конца января. До 2 декабря в НЦЗД карантин, а сразу после он "уходит на мойку". О проведении операций в этих обстоятельствах речи не идет.

До конца года у Каабака и Бабенко было запланировано 17 операций, Настю Орлову спасти не смогли, сейчас в помощи нуждаются мальчики-близнецы Рома и Виталик Кузнецовы.

Михаил Каабак признался, что расстроен результатами встречи, из-за карантина и мойки лечение сахалинских близнецов не представляется возможным.

"Их состояние в приоритете по сравнению с нашим трудоустройством. Я считаю, что мы должны работать там, где можно лечить Кузнецовых. Если их нельзя лечить в НМИЦЗД, зачем нам туда устраиваться", — передает слова Михаила Каабака НСН.

Надежда Бабенко не исключила вариант отъезда за границу, если там будет возможность оперировать.

В эфире НСН президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин поделился мнением:

"У Скворцовой сейчас одна задача — удержаться в своем кресле, которое из-под нее катастрофически уходит".

Эксперт считает, что это может стать одной из причиной невыполнения ее прямых поручений. Руководство центра не воспринимает министра как своего непосредственного начальника.