Девочка умерла из-за увольнения уникального врача 

Годовалая Настя Орлова не дождалась пересадки почки. Операция была запланирована на 27 октября, но ее пришлось перенести из-за увольнения ведущих трансплантологов Национального медицинского исследовательского центре здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака и Надежды Бабенко. Девочка нуждалась в ежедневном гемодиализе, чтобы дожить до трансплантации, однако из стационара ее выписали. Врач Михаил Каабак, лечивший Настю, предположил, что возможной причиной смерти стала кардиомиопатия, девочка должна была находиться в интенсивной терапии. Слова специалиста передает "Интерфакс".
Увольнение ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко из Национального медицинского исследовательского центре здоровья детей (НЦЗД) вызвало громкий скандал. Это единственные хирурги в стране, которые успешно проводили операции по пересадке почек детям весом менее 6 килограммов. Причиной увольнения назвали оптимизацию работы центра и сокращение штата.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила восстановить уволенных специалистов. На следующий день, 27 ноября, Михаил Каабак и Надежда Бабенко вернулись на прежнее место работы, но после разговора с директором центра Андреем Фисенко приступить к своим прямым обязанностям не смогли. Им предложили работу в штате на четверть ставки, пока расформированное отделение трансплантологии не будет сформировано вновь. Произойдет это не раньше конца января. До 2 декабря в НЦЗД карантин, а сразу после он "уходит на мойку". О проведении операций в этих обстоятельствах речи не идет.
До конца года у Каабака и Бабенко было запланировано 17 операций, Настю Орлову спасти не смогли, сейчас в помощи нуждаются мальчики-близнецы Рома и Виталик Кузнецовы.
Михаил Каабак признался, что расстроен результатами встречи, из-за карантина и мойки лечение сахалинских близнецов не представляется возможным.
"Их состояние в приоритете по сравнению с нашим трудоустройством. Я считаю, что мы должны работать там, где можно лечить Кузнецовых. Если их нельзя лечить в НМИЦЗД, зачем нам туда устраиваться", — передает слова Михаила Каабака НСН.
Надежда Бабенко не исключила вариант отъезда за границу, если там будет возможность оперировать.
В эфире НСН президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин поделился мнением:
"У Скворцовой сейчас одна задача — удержаться в своем кресле, которое из-под нее катастрофически уходит".
Эксперт считает, что это может стать одной из причиной невыполнения ее прямых поручений. Руководство центра не воспринимает министра как своего непосредственного начальника.
Ранее "Рамблер" писал, что Скворцова рассказала о значительном росте продолжительности жизни россиян.