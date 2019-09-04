Скворцова рассказала, как увеличилась продолжительность жизни россиян

В рамках Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни россиян за последние семь месяцев существенно выросла.

По словам Скворцовой, теперь женщины живут до 78,5 лет, а мужчины до 68,5.

Глава Минздрава также отметила, что скорость роста в России превышает все мировые показатели.

Однако не стоит останавливаться на достигнутом, — Скворцова призвала россиян заниматься профилактикой заболеваний, чтобы прожить более долгую и здоровую жизнь.

Напомним, весной сообщалось о том, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума.