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Скворцова рассказала, как увеличилась продолжительность жизни россиян 

Рамблер 3 часа назад
В рамках Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни россиян за последние семь месяцев существенно выросла.
По словам Скворцовой, теперь женщины живут до 78,5 лет, а мужчины до 68,5.
Глава Минздрава также отметила, что скорость роста в России превышает все мировые показатели.
Однако не стоит останавливаться на достигнутом, — Скворцова призвала россиян заниматься профилактикой заболеваний, чтобы прожить более долгую и здоровую жизнь.
Напомним, весной сообщалось о том, что продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума.
ЗОЖ , Видео , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
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