Выяснилось, каких болезней боятся россияне

Россияне рассказали о болезнях, которых боятся больше всего

Портал "Здоровье Mail.ru" провел опрос и выяснил, какие болезни пугают россиян больше всего.

Подавляющая часть респондентов (69%) опасается онкологических заболеваний, 36% рассказали о страхе инсульта, а 30% признались, что боятся столкнуться с ВИЧ.

Еще 26% опрошенных страшат болезни сердца, а 20% гепатит C. Почти 15% россиян пугают туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, грипп и болезни органов дыхания.

По мнению экспертов, боязнь рака в России обусловлена недоверием к системе здравоохранения. Что касается ВИЧ, то большинство людей опасаются данного диагноза из-за низкой толерантности в нашей стране по отношению к больным с данным недугом.