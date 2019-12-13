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Новости

Россияне рассказали о болезнях, которых боятся больше всего 

Рамблер 1 час назад
Выяснилось, каких болезней боятся россияне
Фото: depositphotos.com
Портал "Здоровье Mail.ru" провел опрос и выяснил, какие болезни пугают россиян больше всего.
Подавляющая часть респондентов (69%) опасается онкологических заболеваний, 36% рассказали о страхе инсульта, а 30% признались, что боятся столкнуться с ВИЧ.
Еще 26% опрошенных страшат болезни сердца, а 20% гепатит C. Почти 15% россиян пугают туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, грипп и болезни органов дыхания.
По мнению экспертов, боязнь рака в России обусловлена недоверием к системе здравоохранения. Что касается ВИЧ, то большинство людей опасаются данного диагноза из-за низкой толерантности в нашей стране по отношению к больным с данным недугом.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о, как выявить рак на ранней стадии при помощи стула.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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