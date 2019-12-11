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Выяснилось, как выявить рак при помощи стула 

Рамблер 6 часов назад
Выяснилось, как выявить рак при помощи стула
Фото: depositphotos.com
Врачи рассказали о нестандартном способе выявления рака легких на ранней стадии. Для него понадобится только стул.
Определить заболевание можно при помощи теста: следует опуститься на стул, а затем встать с него, не опираясь ни на что. Если у человека не получается выполнить упражнение, — это тревожный сигнал.
Дело в том, что развитие опухоли подчас может иметь характер паранеопластического синдрома. Он чаще всего сопровождается нетипичными реакциями других органов, что в большинстве случаев проявляется при мелкоклеточном раке легкого. При данном синдроме человек испытывает проблемы с равновесием, глотанием и речью, у него нарушается зрение, он испытывает мышечную слабость.
При обнаружении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о любимых продуктах людей, которые победили рак на последней стадии.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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