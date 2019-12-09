Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Врачи проанализировали резкое изменение диеты у пациентов, переживших ремиссию при онкологии. Об этом заявила исследователь, специализирующийся на интегративной онкологии Келли Тернер.

Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.

Врач выяснила, что все эти тяжелобольные радикально меняли свои пищевые привычки, включая в рацион намного больше овощей и фруктов.

Женщина ссылается и на исследование, которое показало, что у людей, соблюдающих диету из 50% фруктов и овощей, увеличивалась продолжительность жизни, независимо от того, страдает ли человек от онкологического заболевания.

Врач порекомендовала пить травяные напитки и добавить в рацион сладкий перец, сельдерей, авокадо, грейпфруты, салат, лук, бобовые, помидоры, бананы и изюм.