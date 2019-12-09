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Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии 

Рамблер 1 час назад
Врачи проанализировали резкое изменение диеты у пациентов, переживших ремиссию при онкологии. Об этом заявила исследователь, специализирующийся на интегративной онкологии Келли Тернер.
Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.
Врач выяснила, что все эти тяжелобольные радикально меняли свои пищевые привычки, включая в рацион намного больше овощей и фруктов.
Женщина ссылается и на исследование, которое показало, что у людей, соблюдающих диету из 50% фруктов и овощей, увеличивалась продолжительность жизни, независимо от того, страдает ли человек от онкологического заболевания.
Врач порекомендовала пить травяные напитки и добавить в рацион сладкий перец, сельдерей, авокадо, грейпфруты, салат, лук, бобовые, помидоры, бананы и изюм.
Ранее "Рамблер" сообщал, какая пищевая добавка может спровоцировать онкологические болезни.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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