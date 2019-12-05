Названа пищевая добавка «Е», из-за которой возникает рак

Специалисты выяснили, какие из пищевых добавок могут провоцировать рак.

Не секрет, что сладости зачастую содержать большое количество химических веществ. Некоторые из них могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

Негативно на организм влияют продукты, в состав которых входит пищевая добавка Е129 (краситель красного оттенка). Его добывают из продуктов нефтепереработки. Чае всего он встречается в мармеладе, а также входит в состав сиропов для мороженого, содержащий ягодные вкусы.