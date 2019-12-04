Объяснена страсть россиян к вредным продуктам

Врач-диетолог рассказала, почему в России так любят вредную еду. Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева высказалась по итогам опроса ВЦИОМ в эфире НСН. По результатам опроса, 48% россиян честно назвали свой рацион неправильным.

Тяга к неправильному питанию уменьшается со временем: в возрасте 25-34 лет вредную пищу предпочитают 56% россиян, в возрасте 45-52 лет их доля снижается до 52%, а после 60 лет свое питание считает нездоровым лишь 35%.

Маргарита Королева отметила, что рафинированные продукты кажутся более вкусными из-за содержащихся в них специй, жиров, соли и сахара. Такая еда "нацелена" на опиоидную зону в структуре головного мозга, она быстро вызывает чувство сытости, приносит радость и даже успокаивает.

По словам эксперта, такой выбор часто обусловлен элементарным отсутствием знаний о том, что лучше покупать и как это готовить.