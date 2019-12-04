Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как почистить печень
Как почистить печень
ЗОЖ
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Новости
Оливковое масло влияет на мозг человека
Оливковое масло влияет на мозг человека
ЗОЖ
5 опасных последствий приема обезболивающих
5 опасных последствий приема обезболивающих
Болезни и лекарства

Объяснена страсть россиян к вредным продуктам 

Рамблер 2 часа назад
Врач-диетолог рассказала, почему в России так любят вредную еду. Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева высказалась по итогам опроса ВЦИОМ в эфире НСН. По результатам опроса, 48% россиян честно назвали свой рацион неправильным.
Тяга к неправильному питанию уменьшается со временем: в возрасте 25-34 лет вредную пищу предпочитают 56% россиян, в возрасте 45-52 лет их доля снижается до 52%, а после 60 лет свое питание считает нездоровым лишь 35%.
Маргарита Королева отметила, что рафинированные продукты кажутся более вкусными из-за содержащихся в них специй, жиров, соли и сахара. Такая еда "нацелена" на опиоидную зону в структуре головного мозга, она быстро вызывает чувство сытости, приносит радость и даже успокаивает.
По словам эксперта, такой выбор часто обусловлен элементарным отсутствием знаний о том, что лучше покупать и как это готовить.
Ранее "Рамблер" писал, какое новогоднее блюдо признано самым опасным.
Комментарии 1 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео , Маргарита Королева , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как почистить печень
Как почистить печень
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Оливковое масло влияет на мозг человека
Оливковое масло влияет на мозг человека
5 опасных последствий приема обезболивающих
5 опасных последствий приема обезболивающих
Россиян защитят от антибиотиков
Россиян защитят от антибиотиков 6
Видео
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Зачем чеснок варят в молоке
03:10
Зачем чеснок варят в молоке
Народная медицина Болезни и лекарства
Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
26:07
Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как удалить папилломы в домашних условиях
02:44
Как удалить папилломы в домашних условиях
Народная медицина
Названы продукты, помогающие при гипертонии
26:06
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Болезни и лекарства
Вредят ли печени лекарства
17:52
Вредят ли печени лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что делать, когда нет сил на интим
02:11
Что делать, когда нет сил на интим
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение