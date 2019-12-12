Какая желтуха проходит сама

Смотрите видео и узнайте больше о гепатите А. В отличие от других разновидностей гепатит А протекает с яркой желтухой, зато проходит самостоятельно. Заразиться им можно, употребляя недостаточно чистые овощи и фрукты или неочищенную воду. Отличный способ защититься от этой кишечной инфекции — прививка, но можно использовать и комбинированную вакцину, которая защитит и от заражения гепатитом В. Ролик рассказывает, что означает сильное пожелтение кожи.