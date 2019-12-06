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Названа неожиданная польза приема аспирина 

Рамблер 1 час назад
Прием аспирина 1-3 раза в неделю может помочь справиться с онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в исследовании Национальных институтов здравоохранения США.
Так, ученые проанализировали данные около 140 тысяч американцев за 12,5 лет. Оказалось, что те, кто 1-3 раза в неделю принимал аспирин, удачнее справлялись с раком легких, толстого кишечника, простаты, прямой кишки, яичника. В частности, у людей, которые еженедельно пьют аспирин, смертность от онкологии была ниже.
При этом такая закономерность была обнаружена только у людей с нормальным весом. Поэтому ученые предложили в будущем проанализировать связь индекса массы тела с эффективностью аспирина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России врачи при содействии западных коллег впервые смогли победить неоперабельный рак.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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