Названа неожиданная польза приема аспирина

Прием аспирина 1-3 раза в неделю может помочь справиться с онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в исследовании Национальных институтов здравоохранения США.

Так, ученые проанализировали данные около 140 тысяч американцев за 12,5 лет. Оказалось, что те, кто 1-3 раза в неделю принимал аспирин, удачнее справлялись с раком легких, толстого кишечника, простаты, прямой кишки, яичника. В частности, у людей, которые еженедельно пьют аспирин, смертность от онкологии была ниже.

При этом такая закономерность была обнаружена только у людей с нормальным весом. Поэтому ученые предложили в будущем проанализировать связь индекса массы тела с эффективностью аспирина.