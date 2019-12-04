Врачи впервые победили неоперабельный рак

Врачи впервые смогли победить неоперабельный рак

В Обнинске врачи впервые смогли вылечить пациента с неоперабельным раком. В сложной операции участвовали врачи из России, Германии и Израиля.

Специалисты провели операцию по альфа-эммитерной брахитерапии неоперабельного метастатического рака молочной железы, которая продолжалась на протяжении четырех часов.

В исторической операции участвовали врачи из России, Германии и Израиля.

Окончательные результаты операции будут ясны приблизительно через месяц, но уже сейчас можно отметить, что врачи совершили прорыв. Была успешно проведена операция женщине с неоперабельным раком молочной железы с метастазами.

Новая методика предполагает использование альфа-частиц, которые "доставляют" прямо к опухоли по специальным проводникам. Частицы уничтожают раковые клетки, а также помогают активировать защитные свойства иммунитета. Таким образом, организм вновь может бороться с метастазами.