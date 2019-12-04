Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Медики рассказали, чем можно заразиться в бассейне
Медики рассказали, чем можно заразиться в бассейне
Болезни и лекарства
Назван овощ, который может спасти легкие курильщика
Назван овощ, который может спасти легкие курильщика
Новости
Как почистить печень
Как почистить печень
ЗОЖ
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Новости

Врачи впервые смогли победить неоперабельный рак 

Рамблер 4 часа назад
Врачи впервые победили неоперабельный рак
Фото: РИА Новости
В Обнинске врачи впервые смогли вылечить пациента с неоперабельным раком. В сложной операции участвовали врачи из России, Германии и Израиля.
Специалисты провели операцию по альфа-эммитерной брахитерапии неоперабельного метастатического рака молочной железы, которая продолжалась на протяжении четырех часов.
В исторической операции участвовали врачи из России, Германии и Израиля.
Окончательные результаты операции будут ясны приблизительно через месяц, но уже сейчас можно отметить, что врачи совершили прорыв. Была успешно проведена операция женщине с неоперабельным раком молочной железы с метастазами.
Новая методика предполагает использование альфа-частиц, которые "доставляют" прямо к опухоли по специальным проводникам. Частицы уничтожают раковые клетки, а также помогают активировать защитные свойства иммунитета. Таким образом, организм вновь может бороться с метастазами.
Ранее "Рамблер" писал, что в России планируют ограничить применение антибиотиков.
Видео дня. Как удалить папилломы в домашних условиях
Комментарии 5 
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики рассказали, чем можно заразиться в бассейне
Медики рассказали, чем можно заразиться в бассейне
Назван овощ, который может спасти легкие курильщика
Назван овощ, который может спасти легкие курильщика
Как почистить печень
Как почистить печень 2
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Названы самые распространенные у молодежи виды рака
Оливковое масло влияет на мозг человека
Оливковое масло влияет на мозг человека
Видео
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Зачем чеснок варят в молоке
03:10
Зачем чеснок варят в молоке
Народная медицина Болезни и лекарства
Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
26:07
Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как удалить папилломы в домашних условиях
02:44
Как удалить папилломы в домашних условиях
Народная медицина
Названы продукты, помогающие при гипертонии
26:06
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Болезни и лекарства
Вредят ли печени лекарства
17:52
Вредят ли печени лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что делать, когда нет сил на интим
02:11
Что делать, когда нет сил на интим
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение