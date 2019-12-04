В России планируют ограничить применение антибиотиков

В последнее время врачи все чаще предупреждают о недопустимости бесконтрольного употребления антибиотиков. В Госдуме обсуждается законопроект "О биологической безопасности Российской Федерации", который может быть принят в марте 2020 года. Документ ужесточит правила продажи антибактериальных препаратов в аптеках и ограничит их применение в сельском хозяйстве.

Врачи бьют тревогу, прием антибиотиков без строгих показаний ведет к выработке резистентности к препаратам. Бактерии, устойчивые к антибиотикам, угрожают жизни и здоровью всего человечества.