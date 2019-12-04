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В России планируют ограничить применение антибиотиков 

Рамблер 3 часа назад
В последнее время врачи все чаще предупреждают о недопустимости бесконтрольного употребления антибиотиков. В Госдуме обсуждается законопроект "О биологической безопасности Российской Федерации", который может быть принят в марте 2020 года. Документ ужесточит правила продажи антибактериальных препаратов в аптеках и ограничит их применение в сельском хозяйстве.
Врачи бьют тревогу, прием антибиотиков без строгих показаний ведет к выработке резистентности к препаратам. Бактерии, устойчивые к антибиотикам, угрожают жизни и здоровью всего человечества.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянам объяснили, как правильно принимать антибиотики.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Госдума
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