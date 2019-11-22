Выяснилось, как правильно принимать антибиотики

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Россиянам объяснили, как правильно принимать антибиотики 

Рамблер 3 часа назад
"Роспотребнадзор" рассказал россиянам, как правильно употреблять антибиотики, чтобы микробы не привыкли к ним.
Эксперты ведомства объяснили, — зачастую врачи назначают антибиотики в качестве "перестраховки", а не потому, что они крайне необходимы для лечения.
Поскольку такие медикаменты свободно продаются без рецепта, пациенты начинают принимать их при любом недомогании, что крайне опасно. По мнению "Роспотребнадзора", если врач не видит необходимости в приеме антибиотиков, пациент не должен принимать их самостоятельно.
Кроме того, эксперты порекомендовали не превышать дозировку антибиотиков, назначенную врачом, а также не давать свои препараты другим людям.
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Роспотребнадзор
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