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Выяснилось, как восстановить печень после употребления спиртного 

Рамблер 4 часа назад
Китайские эксперты выяснили, что лактобактерии, которые входят в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только положительно сказываются на кишечнике, но и восстанавливают печень, поврежденную алкоголем.
К такому выводу Юхуа Ван и его коллеги пришли после эксперимента на мышах. На протяжении восьми недель мыши употребляли алкоголь, а в последние 14 дней получали гранулы L. rhamnosus (LGG), а также питались продуктами с высоким содержанием жиров.
Из-за алкоголя количество лактобактерий и бифидобактерий в организме мышей сократилось, кислотность кишечника понизилась, появилось больше патогенных бактерий. Однако гранулам LGG удалось восстановить микрофлору кишечника и уменьшить воспаленность печени.
Ученые подчеркнули, что лактобактерии устраняют алкогольный дисбактериоз и сохраняют печень здоровой.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какой алкоголь опаснее всего для сердца. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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