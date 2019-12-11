Выяснилось, как восстановить печень после употребления спиртного

Китайские эксперты выяснили, что лактобактерии, которые входят в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только положительно сказываются на кишечнике, но и восстанавливают печень, поврежденную алкоголем.

К такому выводу Юхуа Ван и его коллеги пришли после эксперимента на мышах. На протяжении восьми недель мыши употребляли алкоголь, а в последние 14 дней получали гранулы L. rhamnosus (LGG), а также питались продуктами с высоким содержанием жиров.

Из-за алкоголя количество лактобактерий и бифидобактерий в организме мышей сократилось, кислотность кишечника понизилась, появилось больше патогенных бактерий. Однако гранулам LGG удалось восстановить микрофлору кишечника и уменьшить воспаленность печени.

Ученые подчеркнули, что лактобактерии устраняют алкогольный дисбактериоз и сохраняют печень здоровой.