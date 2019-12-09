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Какой алкоголь опаснее всего для сердца 

Рамблер 3 часа назад
Алкоголь влияет на все внутренние органы человека, в том числе желудок, сердце и мозг. Определенные виды спиртных напитков могут быть гораздо опаснее, особенно для тех, кто уже страдает проблемами с сердцем. "Рамблер" рассказывает, какие напитки нельзя употреблять "сердечникам".
Умеренное употребление алкоголя сказывается на здоровье негативно, но не так опасно, как излишнее и бесконтрольное распитие.
Наибольшую угрозу для сердца представляют модные коктейли у молодежи. Во многих барах предлагают коктейли, где смешаны различные виды алкоголя и энергетики. Это чревато тем, что от такой "ядерной смеси" сердцебиение учащается очень сильно. Алкоголь разогревает организм благодаря работе сердца, то же самое делает и энергетик. Такой коктейль станет слишком опасным и слабые люди могут заплатить не только здоровьем.
Также врачи выделяют самый опасный тип распития алкогольных напитков. Наибольшую нагрузку для сердца представляют собой запои. Дело в том, что они не только провоцируют тахикардию и аритимию — неровное сердцебиение. Из-за запоев у человека не может нормализоваться давление. После принятия алкоголя кровеносные сосуды расширяются и давление понижается, а во время похмелья они вновь сужаются еще сильнее. Из-за этого у людей часто болит голова. А теперь представьте человека, который несколько дней или недель живет в таком ритме. Это — очень большая нагрузка на сердце и сосуды.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
ЗОЖ , Видео
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