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Надвигается тяжелая эпидемия гриппа 

Рамблер 2 часа назад
Специалисты полагают, что эпидемия гриппа в этом сезоне может стать одной из самых тяжелых за последние 15 лет. Об этом предупреждают американские медики. Причем особенно опасным это заболевание станет не для людей старшего возраста, как это бывало обычно, а для детей и взрослых до 50 лет. По данным портала MedicalXpress, некоторые штаммы вируса начали распространяться на несколько месяцев раньше.
На территории России, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пока не очень высокий, порог превышен только в Орловской, Брянской и Псковской областях, а также Республике Татарстан и Алтайском крае.
Ранее "Рамблер писал о том, что врач назвал бесполезные препараты от гриппа и ОРВИ.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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