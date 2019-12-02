Врач назвал бесполезные препараты от гриппа и ОРВИ

Врач назвал «пустышки» среди популярных лекарств от гриппа и ОРВИ

Большинство противовирусных и иммуномодулирующих препаратов названы "пустышками".

Об этом СМИ рассказал специалист по доказательной медицине, врач-терапевт Сергей Поляков

Среди дорогих бесполезных препаратов врач назвал иммуномодуляторы. По словам специалиста, об этих лекарствах на самом деле никто толком ничего не знает, однако известно, что они сильно нагружают печень, желудок и кишечник.

При таком разнообразии врач назвал единственное средство, которое доказано помогает при гриппе — осельтамивир. Однако оно действует только на грипп типов А и Б, а в остальных случаях может не помочь.

Важно, что эксперт предостерег от чрезмерного использования витамина С и пробиотиков. Так излишняя доза витамина может привести к мочекаменной болезни, а его эффективность против простуды и вирусов так и не доказали.

Пробиотики, по его мнению, тоже вряд ли помогут, потому как у всех разная микрофлора кишечника. Поэтому их стоит заменить на кисломолочные продукты, считает специалист.

Врач считает, что лучшие средства против кашля —, карбоцистеин, ацетилцистеин, бромгексин и кодеин, который назначают лишь в редких случаях.