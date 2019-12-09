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Ученые объяснили, как пивной живот может довести до онкологии 

Рамблер 5 часов назад
Научные сотрудники из Оксфордского университета определили связь между объемом мужской талии и раком предстательной железы.
Так, ученые проанализировали показатели 140 тысяч мужчин из разных европейских стран со средним возрастом 52 года. Врачи наблюдали за ними в течение 14 лет. За это время рак предстательной железы обнаружился у 7 тысяч пациентов, 934 из которых скончались.
Анализы подтвердили догадки врачей. Оказалось, что чем больше у мужчины живот, тем больше был риск заболеть. При этом у полных мужчин чаще развивается агрессивная форма заболевания.
Ученые подсчитали, что каждые 10 лишних сантиметров в объеме живота увеличивают риск возникновения опухолей на 13%, а количество летальных исходов на 18%.
Медики считают, что в жировых клетках "пивных животов" содержатся гормоны, провоцирующие болезнь. Поэтому они рекомендуют стараться сохранять объем талии на уровне до 94 сантиметров для здоровья.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие группы крови названы более уязвимыми для онкологических заболеваний.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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