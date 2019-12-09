Научные сотрудники из Оксфордского университета определили связь между объемом мужской талии и раком предстательной железы.
Так, ученые проанализировали показатели 140 тысяч мужчин из разных европейских стран со средним возрастом 52 года. Врачи наблюдали за ними в течение 14 лет. За это время рак предстательной железы обнаружился у 7 тысяч пациентов, 934 из которых скончались.
Анализы подтвердили догадки врачей. Оказалось, что чем больше у мужчины живот, тем больше был риск заболеть. При этом у полных мужчин чаще развивается агрессивная форма заболевания.
Ученые подсчитали, что каждые 10 лишних сантиметров в объеме живота увеличивают риск возникновения опухолей на 13%, а количество летальных исходов на 18%.
Медики считают, что в жировых клетках "пивных животов" содержатся гормоны, провоцирующие болезнь. Поэтому они рекомендуют стараться сохранять объем талии на уровне до 94 сантиметров для здоровья.
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