Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови

Американские специалисты провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови в большей степени сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Для того ученые проанализировали тысячи медицинских карт людей, которые проходили различные обследования в течение 25 лет. В зоне повышенного риска оказались те, в чьих жилах течет кровь первой группы, а вот тем, у кого вторая группа, повезло больше других.

Также ученые обратили внимание, что чаще всего рак развивается у людей, злоупотребляющих алкоголем и никотином, возвращение к здоровому образу жизни снижает риски, причем вне зависимости от того, какая у человека группа крови.