Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врачи предупредили об опасности мандаринов
Врачи предупредили об опасности мандаринов
ЗОЖ
Как распознать загадочную болезнь головного мозга
Как распознать загадочную болезнь головного мозга
Болезни и лекарства
Врачи назвали причины внезапной сердечной смерти
Врачи назвали причины внезапной сердечной смерти
Новости
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
Наука

Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови 

Рамблер 1 час назад
Американские специалисты провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови в большей степени сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Для того ученые проанализировали тысячи медицинских карт людей, которые проходили различные обследования в течение 25 лет. В зоне повышенного риска оказались те, в чьих жилах течет кровь первой группы, а вот тем, у кого вторая группа, повезло больше других.
Также ученые обратили внимание, что чаще всего рак развивается у людей, злоупотребляющих алкоголем и никотином, возвращение к здоровому образу жизни снижает риски, причем вне зависимости от того, какая у человека группа крови.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые научились определять рак по капле крови.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Наука , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи предупредили об опасности мандаринов
Врачи предупредили об опасности мандаринов 1
Как распознать загадочную болезнь головного мозга
Как распознать загадочную болезнь головного мозга
Врачи назвали причины внезапной сердечной смерти
Врачи назвали причины внезапной сердечной смерти
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Видео
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
14:26
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Болезни и лекарства
Врачи предупредили об опасности мандаринов
04:31
Врачи предупредили об опасности мандаринов
ЗОЖ
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
02:36
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
Наука
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
01:54
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
Болезни и лекарства
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
15:50
Выяснилось, как правильно принимать антибиотики
Болезни и лекарства
Как связаны выпадение волос и облысение
01:35
Как связаны выпадение волос и облысение
ЗОЖ
Что будет, если долго пить гормональные препараты
01:34
Что будет, если долго пить гормональные препараты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Лекарства начали продавать в кредит
03:44
Лекарства начали продавать в кредит
Новости Болезни и лекарства
Что такое «висцеральный жир»
08:45
Что такое «висцеральный жир»
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение