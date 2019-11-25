Ученые научились определять рак по капле крови

Ученые научились определять рак на ранних стадиях по капле крови

Японские ученые из корпорации "Тосиба" разработали метод, который позволяет при помощи анализа крови определить наличие онкологического заболевания с точностью до 99%.

Так, всего по одной капле крови ученые смогут обнаружить 13 видов онкологических болезней, среди которых рак груди, желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря, пищевода и другие.

Важно, что тест эффективен и на ранних стадиях заболевания.

Специалисты взяли за основу определение типов концентрации малых некодирующих молекул РНК, выделяющих раковые клетки в кровь.

Ученые отмечают, что для анализа достаточно всего двух часов времени и одной капли крови. Японцы рассчитывают, что через несколько лет испытаний их нового метода, он будет использоваться по всему миру.