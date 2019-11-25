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Ученые научились определять рак на ранних стадиях по капле крови 

Рамблер 3 часа назад
Ученые научились определять рак по капле крови
Фото: depositphotos.com
Японские ученые из корпорации "Тосиба" разработали метод, который позволяет при помощи анализа крови определить наличие онкологического заболевания с точностью до 99%.
Так, всего по одной капле крови ученые смогут обнаружить 13 видов онкологических болезней, среди которых рак груди, желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря, пищевода и другие.
Важно, что тест эффективен и на ранних стадиях заболевания.
Специалисты взяли за основу определение типов концентрации малых некодирующих молекул РНК, выделяющих раковые клетки в кровь.
Ученые отмечают, что для анализа достаточно всего двух часов времени и одной капли крови. Японцы рассчитывают, что через несколько лет испытаний их нового метода, он будет использоваться по всему миру.
Ранее "Рамблер" перечислил главные мифы о раке, о которых сообщил онколог.
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Редактор:  Диана Овсепян
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