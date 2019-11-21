Онколог разоблачил главные мифы о раке

Главный миф: рак — это приговор. На самом деле большинство людей с онкологическими заболеваниями продолжают ходить на работу, воспитывать детей и в целом ведут обычный образ жизни, просто к нему добавляются еще и заботы о лечении.

Кстати на ранних стадиях вероятно достижение ремиссии, которая может продлиться всю жизнь.

Второй миф: рак — это очень больно. В современной медицине используются самые качественные обезболивающие препараты, а на ранниях стадиях рак и вовсе "не болит".

Третий миф: за границей лучше лечение. Врач отметил, что лечение здесь и за рубежом проводится по единым международным протоколам.

Кроме того, специалист отметил, что поиск информации в Сети может только навредить лечению. Также он посоветовал не проникаться методами "народных целителей", а использовать только проверенные и эффективные методы — ядерную медицину, хирургию и химиотерапию.