Онколог разоблачил главные мифы о раке 

Врач развеял некоторые заблуждения об онкологических заболеваниях. Некоторые из них разоблачил главный внештатный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".
Главный миф: рак — это приговор. На самом деле большинство людей с онкологическими заболеваниями продолжают ходить на работу, воспитывать детей и в целом ведут обычный образ жизни, просто к нему добавляются еще и заботы о лечении.
Кстати на ранних стадиях вероятно достижение ремиссии, которая может продлиться всю жизнь.
Второй миф: рак — это очень больно. В современной медицине используются самые качественные обезболивающие препараты, а на ранниях стадиях рак и вовсе "не болит".
Третий миф: за границей лучше лечение. Врач отметил, что лечение здесь и за рубежом проводится по единым международным протоколам.
Кроме того, специалист отметил, что поиск информации в Сети может только навредить лечению. Также он посоветовал не проникаться методами "народных целителей", а использовать только проверенные и эффективные методы — ядерную медицину, хирургию и химиотерапию.
Ранее "Рамблер" писал, что названа неуязвимая перед раком группа крови.