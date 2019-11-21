Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему опасно сдирать родинки
Почему опасно сдирать родинки
Наука
Врачи рассказали, как очистить легкие после сигарет
Врачи рассказали, как очистить легкие после сигарет
Новости
Названы лучшие средства от похмелья
Названы лучшие средства от похмелья
ЗОЖ
Врачи назвали ранние симптомы появления рака
Врачи назвали ранние симптомы появления рака
Новости

Онколог разоблачил главные мифы о раке 

Рамблер 2 часа назад
Врач развеял некоторые заблуждения об онкологических заболеваниях. Некоторые из них разоблачил главный внештатный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".
Главный миф: рак — это приговор. На самом деле большинство людей с онкологическими заболеваниями продолжают ходить на работу, воспитывать детей и в целом ведут обычный образ жизни, просто к нему добавляются еще и заботы о лечении.
Кстати на ранних стадиях вероятно достижение ремиссии, которая может продлиться всю жизнь.
Второй миф: рак — это очень больно. В современной медицине используются самые качественные обезболивающие препараты, а на ранниях стадиях рак и вовсе "не болит".
Третий миф: за границей лучше лечение. Врач отметил, что лечение здесь и за рубежом проводится по единым международным протоколам.
Кроме того, специалист отметил, что поиск информации в Сети может только навредить лечению. Также он посоветовал не проникаться методами "народных целителей", а использовать только проверенные и эффективные методы — ядерную медицину, хирургию и химиотерапию.
Ранее "Рамблер" писал, что названа неуязвимая перед раком группа крови.
Комментарии6 
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Андрей Каприн , Минздрав РФ , РАН , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему опасно сдирать родинки
Почему опасно сдирать родинки
Врачи рассказали, как очистить легкие после сигарет
Врачи рассказали, как очистить легкие после сигарет
Названы лучшие средства от похмелья
Названы лучшие средства от похмелья
Врачи назвали ранние симптомы появления рака
Врачи назвали ранние симптомы появления рака
«Меня заклеймили монстром»
«Меня заклеймили монстром»
Видео
Названы симптомы, предвещающие смерть
12:07
Названы симптомы, предвещающие смерть
Болезни и лекарства
Врачи назвали семь симптомов диабета
07:20
Врачи назвали семь симптомов диабета
Новости
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Почему врачи не стесняются пить на работе
03:14
Почему врачи не стесняются пить на работе
Новости
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
26:06
Можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что будет с московскими поликлиниками
01:12
Что будет с московскими поликлиниками
Новости
Чем опасны мушки перед глазами
04:35
Чем опасны мушки перед глазами
Болезни и лекарства
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
07:53
Почему среди лысых мужчин мало импотентов
Наука
Электронные сигареты тоже ведут к раку
01:17
Электронные сигареты тоже ведут к раку
ЗОЖ
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
03:36
Что сегодня делают с пациентами с аритмией
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение