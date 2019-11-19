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Названа неуязвимая перед раком группа крови 

Рамблер 56 минут назад
Врачи выяснили, обладатели какой группы крови реже всего болеют раком. Специалисты проанализировали данные из тысяч медицинских карт и нашли закономерность.
Оказывается, обладатели первой группы крови меньше всего подвержены раковым заболеваниям. При этом люди, в венах которых течет вторая группа крови могут снизить риск, если будут вести здоровый образ жизни. Однако, если люди с первой группой крови не откажутся от вредных привычек и излишеств в питании, они лишатся своего преимущества.
Ранее "Рамблер" писал, почему раковых диагнозов с каждым годом все больше.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости , Видео
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