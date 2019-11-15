Почему раковых диагнозов с каждым годом все больше

Многие замечают, что в последнее время мы все чаще слышим об онкологических заболеваниях, о них говорят по телевизору, пишут в СМИ. Такие диагнозы ставят и звездам, и политикам, и обычным людям.

Каждый день десятки больных собирают средства на лечение в соцсетях. При этом специалисты отмечают, что в древности больных онкологией было гораздо меньше, но с каждым годом статистика таких диагнозов только растет.

Как выяснил "Рамблер", причины, вызвавшие онкологию у современных людей сильно отличаются от факторов болезни их предшественников.

Так, ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что эти факторы связаны с образом жизни современного человека.

Самыми главными "провокаторами" онкологии считаются загрязнение окружающей среды, употребление в пищу ГМО-продуктов, постоянные стрессы и нарушение сна, а также избыточный вес, малоподвижность. Отсутствие хоть какой-то регулярной физической деятельности увеличивает риск онкологии репродуктивных органов и толстой кишки.

Кроме того, факторами риска является курение и зависимость от алкогольных напитков. Так, алкоголь увеличит риск заработать рак гортани, пищевода, печени и полости рта.

Еще один фактор — повальное увлечение соляриями и активным загаром на солнце. В погоне за шоколадным оттенком девушки «сжигают» свою кожу, не обращая внимания на вдруг появившиеся родинки. А ведь меланома, к которой приводят такие увлечения, является одним из самых распространенных видов рака.