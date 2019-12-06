Как заподозрить у себя диабет

Видео рассказывает, по каким симптомам можно заподозрить у себя диабет. Главный признак заболевания — повышенный уровень глюкозы в крови, но узнать это можно, только сдав кровь. Но есть и другие признаки, указывающие, что у вас может быть диабет. И чаще всего на начальном этапе диабет проявляет себя в виде постоянного голода и усталости, а также хроническим желанием выпить воды и тут же пойти в туалет. Какие ещё признаки намекают на начало диабета, узнайте из ролика.