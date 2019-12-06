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Как заподозрить у себя диабет 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает, по каким симптомам можно заподозрить у себя диабет. Главный признак заболевания — повышенный уровень глюкозы в крови, но узнать это можно, только сдав кровь. Но есть и другие признаки, указывающие, что у вас может быть диабет. И чаще всего на начальном этапе диабет проявляет себя в виде постоянного голода и усталости, а также хроническим желанием выпить воды и тут же пойти в туалет. Какие ещё признаки намекают на начало диабета, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что помимо сахара запрещено при сахарном диабете. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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