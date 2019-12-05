Что помимо сахара запрещено при сахарном диабете

Сахарный диабет у каждого человека протекает по-разному. В мире с этим заболеванием живет более 400 миллионов людей. У одних сахар стабильно высокий, а у других может меняться от низкого до высокого показателя на протяжении всего дня. От реакции и состояния организма, как правило, подбирается индивидуальная диета для человека. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые под запретом для всех диабетиков.

Диабетическое питание подразумевает запрет на все продукты, содержащие «быстрые» углеводы, то есть те, которые быстро расщепляются в кишечнике. Если человек с сахарным диабетом будет употреблять такие продукты, то они повысят уровень глюкозы у него в крови и не дадут чувство насыщения.

пшеничная мука высшего сорта и изделия из нее;

сахар, мед, глюкоза, искусственные подсластители;

сухофрукты с повышенным содержанием фруктового сахара: финики, курага, изюм, бананы, инжир и др. ;

продукты с высоким содержанием крахмала: картофель, морковь, свекла, белый рис, макаронные изделия и др. ;

продукты с повышенным содержанием жиров животного происхождения: сало и жирная свинина, колбасы;

пиво. Продукты, которые точно нельзя есть при диабете:

К тому же, людям, которые больны сахарным диабетом, советуют избегать плотных приемов пищи. Средняя порция еды должна составлять 250 г и 100 мл напитка. Если у вас сахарный диабет, то следует обратиться к лечащему врачу за индивидуальным списком запрещенных и разрешенных продуктов.