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Что помимо сахара запрещено при сахарном диабете 

Рамблер 2 часа назад
Сахарный диабет у каждого человека протекает по-разному. В мире с этим заболеванием живет более 400 миллионов людей. У одних сахар стабильно высокий, а у других может меняться от низкого до высокого показателя на протяжении всего дня. От реакции и состояния организма, как правило, подбирается индивидуальная диета для человека. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые под запретом для всех диабетиков.
Диабетическое питание подразумевает запрет на все продукты, содержащие «быстрые» углеводы, то есть те, которые быстро расщепляются в кишечнике. Если человек с сахарным диабетом будет употреблять такие продукты, то они повысят уровень глюкозы у него в крови и не дадут чувство насыщения.
Продукты, которые точно нельзя есть при диабете:
  • пшеничная мука высшего сорта и изделия из нее;
  • сахар, мед, глюкоза, искусственные подсластители;
  • сухофрукты с повышенным содержанием фруктового сахара: финики, курага, изюм, бананы, инжир и др. ;
  • продукты с высоким содержанием крахмала: картофель, морковь, свекла, белый рис, макаронные изделия и др. ;
  • продукты с повышенным содержанием жиров животного происхождения: сало и жирная свинина, колбасы;
  • пиво.
К тому же, людям, которые больны сахарным диабетом, советуют избегать плотных приемов пищи. Средняя порция еды должна составлять 250 г и 100 мл напитка. Если у вас сахарный диабет, то следует обратиться к лечащему врачу за индивидуальным списком запрещенных и разрешенных продуктов.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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