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5 опасных последствий приема обезболивающих 

Рамблер 2 часа назад
Даже если лекарство продается без рецепта, это не значит, что оно абсолютно безвредно. Врачи не рекомендуют принимать нестероидные противовоспалительные средства для облегчения симптомов простуды и гриппа, такие таблетки могут только усугубить тяжесть состояния.
Также обезболивающие препараты могут вызывать головную боль, этот последствие проявляется у людей, принимающих более 15 таблеток в месяц.
В издании American Family Physician Journal вышла статья, посвященная эксперименту, в ходе которого стало известно, что в 20% случаев злоупотребление таблетками для снятия боли приводит к почечной недостаточности.
Кроме того, обезболивающие препараты вполне могут вызывать зависимость, а при отмене может развиваться абстинентный синдром.
Ранее "Рамблер" писал, что обезболивающие помогают при лечении депрессии.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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