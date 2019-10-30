Обезболивающие помогают при лечении депрессии

Исследователи из Уханьского университета науки и технологий выяснили, что обезболивающие помогают снизить симптомы депрессии. По мнению специалистов, для должного эффекта необходимо употребить две дозы аспирина или ибупрофена.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные порядка 30 исследований, в которых поучаствовали более 1,6 тысяч человек.

В ходе работы выяснилось, что самыми эффективными при лечении депрессии являются противовоспалительные лекарства, среди которых диклофенак, аспирин и ибупрофен.