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Обезболивающие помогают при лечении депрессии 

Рамблер 2 часа назад
Исследователи из Уханьского университета науки и технологий выяснили, что обезболивающие помогают снизить симптомы депрессии. По мнению специалистов, для должного эффекта необходимо употребить две дозы аспирина или ибупрофена.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные порядка 30 исследований, в которых поучаствовали более 1,6 тысяч человек.
В ходе работы выяснилось, что самыми эффективными при лечении депрессии являются противовоспалительные лекарства, среди которых диклофенак, аспирин и ибупрофен.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне начали скупать антидепрессанты. 
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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