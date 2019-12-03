Врачи назвали 4 важных признака больной печени

Специалисты выявили, четыре симптома болезни печени, на которые пациенты часто не обращают внимание. В итоге время упущено, а к врачу человек попадает на запущенной стадии. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

В первую очередь медики рекомендуют обращать внимание на цвет мочи, коричневатый оттенок свидетельствует о развитии гепатита или сильном рубцевании, связанном со злоупотреблением алкоголем. Пожелтевшие белки глаз также указывают на гепатит или нарушение липидного обмена. Давление в правой верхней части живота может говорить о жировой болезни печени, которая развивается из-за пристрастия к выпивке или лишнего веса. Такой признак может сопровождаться усталостью и снижением концентрации. Зеленоватое или коричневатое кольцо на роговице глаза — признак болезни Вильсона, при которой в печени накапливается медь. Исход летальный, если не начать лечение вовремя.