Как заметить проблемы с печенью, если она не болит

Печень по праву считается одним из самых важных органов в человеческом организме. Она фильтрует нашу кровь и занимается очищением от токсинов. Очевидно, что за ее здоровьем надо тщательно следить.

Однако, по мнению специалистов, в этом вопросе важно понимать, что печень слишком скромна в своих проявлениях. Так, ее заболевания проходят практически бессимптомно. Поэтому, чтобы заметить проблемы с печенью, стоит прислушаться к своему организму.

Как выяснил "Рамблер" есть несколько "немых" сигналов, о том, что ваша печень кричит о помощи.

Первый признак — слабость и утомляемость. Если вы чувствуете, что слишком быстро теряете силы без видимых на то причин, возможно проблемы у вашей печени. Постоянно подавленное состояние может говорить об интоксикации организма.

Если печень не болит, но вы чувствуете тяжесть в правом боку, возможно в вашем организме протекает хронический холецистит, возникающий как осложнение желчнокаменной болезни. Постоянная тяжесть в боку может и вовсе быть первым симптомом цирроза печени или гепатита.

Эксперты отмечают, что стоит присмотреться и к коже, ведь она считается зеркалом здоровья печени. Все потому, что проблемная печень перестает эффективно "вычищать" токсины, поэтому кожа, как выделительный орган, принимает удар на себя.

Так, о проблемах с печенью могут говорить появившиеся сосудистые звездочки на спине и щеках, пигментация, синяки. Особенно опасен бронзовый или серый оттенок подмышек или ладней.

Сигналами о больной печени также могут стать желтоватые бляшки на стопах, коленях и локтях, кожный зуд, выпадение волос, красноватый оттенок ладоней, желтоватый оттенок кожи, сильная жажда или метеоризм.