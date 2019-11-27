Медики разработали «зеленое» меню для защиты от рака

Онкологи Сеченовского университета разработали "зеленое" меню и памятку против рака.

Благодаря особому меню здоровые люди смогут снизить риск развития онкологии, а онкобольные повысить шансы на успешное выздоровление.

По мнению экспертов предотвратить рак или помочь в борьбе с ним смогут зеленые овощи. Медики настоятельно рекомендуют включить в ежедневный рацион салатные листья, шпинат, все виды капусты, репу, зеленый лук и лук-порей.