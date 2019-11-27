Ученые узнали, как побороть алкоголизм

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как можно побороть алкоголизм.

По мнению экспертов, уменьшить количество потребляемого спиртного поможет одноразовая доза кетамина.

К такому выводу исследователи пришли, проведя эксперимент, в котором приняли участие 90 человек, неравнодушных к алкоголю. Каждый из них употреблял 74 единицы алкоголя в неделю, что в пять раз превышает допустимую норму. В ходе эксперимента добровольцам раздали стаканы с пивом, но предупредили, что выпить их можно будет лишь после выполнения задания. Участники оценили свое желание пригубить напиток, а также ранжировали уровень ожидаемого наслаждения, когда им показывали фотографии различного спиртного.

В один день добровольцам позволили выпить пиво, в другой его у них отняли. При этом в мозге постепенно запускались процессы, формирующие память о вознаграждении. На третий же день участникам эксперимента ввели дозу кетамина. Он должен был помешать формированию длительной зависимости. Спустя десять дней ученые выяснили, что кетамин действительно уменьшает желание выпить. Эффект после препарата сохранялся на протяжении девяти месяцев.