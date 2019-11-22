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Ученые выявили ген запойных алкоголиков 

Рамблер 1 час назад
Американские ученые из института Салка в Ла-Хойе обнаружили ген, отвечающий за предрасположенность к запойному алкоголизму.
Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах и выяснили, что возникновение мутаций в гене PDRM2, который формирует клетки мозга на первом этапе жизни, напрямую связано с развитием алкогольной зависимости.
Нейрофизиолог Кей Таг подчеркнул, — предположения о том, что существует генетическая предрасположенность к алкоголизму и запоям, выдвигались неоднократно. Однако до недавнего времени еще никому не удавалось локализовать ген.
Теперь исследователи должны лишь подтвердить наличие подобного участка в человеческом мозге и роль таких мутаций. Если им удастся это сделать, можно будет приступить к разработке препаратов, которые помогут предотвратить алкогольную зависимости, несмотря на гены.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о первых симптомах алкоголизма. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Наука , Видео
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