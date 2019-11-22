Ученые выявили ген запойных алкоголиков

Американские ученые из института Салка в Ла-Хойе обнаружили ген, отвечающий за предрасположенность к запойному алкоголизму.

Исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах и выяснили, что возникновение мутаций в гене PDRM2, который формирует клетки мозга на первом этапе жизни, напрямую связано с развитием алкогольной зависимости.

Нейрофизиолог Кей Таг подчеркнул, — предположения о том, что существует генетическая предрасположенность к алкоголизму и запоям, выдвигались неоднократно. Однако до недавнего времени еще никому не удавалось локализовать ген.

Теперь исследователи должны лишь подтвердить наличие подобного участка в человеческом мозге и роль таких мутаций. Если им удастся это сделать, можно будет приступить к разработке препаратов, которые помогут предотвратить алкогольную зависимости, несмотря на гены.