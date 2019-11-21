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Врач назвал первые симптомы алкогольной зависимости 

Рамблер 56 минут назад
Французский эксперт по зависимостям назвал первые симптомы непреодолимой тяги к алкоголю. По словам аддиктолога Мокка Лорберга, употребление спиртных напитков каждый день является огромным риском для здоровья.
Кроме того, невозможность сказать "стоп" после первого выпитого бокала сигнализирует о развитии алкогольной тяги.
Также красноречивым сигналом станет и то, что желание выпить возникает на фоне стремления "поправить здоровье". Этот кратковременный эффект действительно возникает, но длится недолго, а употребление алкоголя, тем временем, становится навязчивой идеей.
Как отметил врач, не так уж и важно, что именно вы пьете — выбор напитка на развитие зависимости не влияет. Даже красное сухое вино при регулярном потреблении каждый день способно нанести существенный вред организму.
Ранее "Рамблер" писал, что названы симптомы, предвещающие смерть.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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