Названы симптомы, предвещающие смерть 

В эфире передачи "О самом главном" доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, как организм может сигнализировать о приближающейся смерти.
По словам врача, одним из опаснейших симптомов является острая головная боль. Она может свидетельствовать об аневризме, менингите и онкологии.
Головокружение и двоение в глазах могут говорить о рассеянном склерозе, а резкая боль в животе, рвота и тошнота о таких заболеваниях, как тромбоз, панкреатит и мерцательная аритмия.
Телеведущий также подчеркнул, что при боли в груди и резкой слабости, особенно если они сопровождаются одышкой и чрезмерным потоотделением, нужно немедленно вызывать врача. Все эти симптомы являются предвестниками инфаркта.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, от чего может случиться внезапная смерть.