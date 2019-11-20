Названы симптомы, предвещающие смерть

В эфире передачи "О самом главном" доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, как организм может сигнализировать о приближающейся смерти.

По словам врача, одним из опаснейших симптомов является острая головная боль. Она может свидетельствовать об аневризме, менингите и онкологии.

Головокружение и двоение в глазах могут говорить о рассеянном склерозе, а резкая боль в животе, рвота и тошнота о таких заболеваниях, как тромбоз, панкреатит и мерцательная аритмия.

Телеведущий также подчеркнул, что при боли в груди и резкой слабости, особенно если они сопровождаются одышкой и чрезмерным потоотделением, нужно немедленно вызывать врача. Все эти симптомы являются предвестниками инфаркта.