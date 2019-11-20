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Названы симптомы, предвещающие смерть 

Рамблер 1 час назад
В эфире передачи "О самом главном" доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, как организм может сигнализировать о приближающейся смерти.
По словам врача, одним из опаснейших симптомов является острая головная боль. Она может свидетельствовать об аневризме, менингите и онкологии.
Головокружение и двоение в глазах могут говорить о рассеянном склерозе, а резкая боль в животе, рвота и тошнота о таких заболеваниях, как тромбоз, панкреатит и мерцательная аритмия.
Телеведущий также подчеркнул, что при боли в груди и резкой слабости, особенно если они сопровождаются одышкой и чрезмерным потоотделением, нужно немедленно вызывать врача. Все эти симптомы являются предвестниками инфаркта.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, от чего может случиться внезапная смерть. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Александр Мясников
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