От чего может случиться внезапная смерть

Под термином "внезапная смерть" часто подразумевается внезапная остановка сердца. Это может случиться даже у молодого человека, который никогда не страдал от подобных проблем. На самом деле, существует определенная группа риска, и этим людям надо тщательнее следить за своим здоровьем.

Внезапная остановка сердца происходит из-за желудочковой тахикардии. Это особый вид аритмии, когда сердце бьется неравномерно. В этот же момент нарушается кровоснабжение жизненно важных органов.

В группе риска находятся те люди, у которых уже диагностировали болезни сердца. Среди них можно отметить ишемическую болезнь, гипертонию, аритмию, порок сердца. Также стоит внимательно относиться к здоровью тем людям, чьи родственники пострадали от внезапной остановки сердца, так как генетика играет в этом важную роль.

Бывает, что желудочковая тахикардия развивается не на фоне болезней. Она может появиться из-за психологического перенапряжения, слишком усердных занятий физическими нагрузками, злоупотребления алкоголем и приема запрещенных веществ.

Врачи не выделяют какие-то конкретные симптомы остановки сердца. В 50% случаев у пациентов нет каких-то конкретных симптомов, но некоторые выделяют боли в сердце, одышку, слабость и учащенное сердцебиение. Иногда самочувствие ухудшается за час до наступления внезапной смерти, но обычный человек практически никогда его не распознает.

От внезапной остановки сердца может пострадать и человек, у которого не было предрасположенностей. Чаще всего подобное возникает у мужчин, страдающих вредными привычками, с повышенным уровнем холестерина, и у тех, кто страдает от избыточного веса и повышенного холестерина.