Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Онкологи составили меню для защиты от рака
Онкологи составили меню для защиты от рака
ЗОЖ
Найдена связь между вирусом герпеса и склерозом
Найдена связь между вирусом герпеса и склерозом
Болезни и лекарства
Ученые успешно протестировали "лекарство от старости"
Ученые успешно протестировали "лекарство от старости"
ЗОЖ
Найден метод борьбы с алкогольной зависимостью
Найден метод борьбы с алкогольной зависимостью
ЗОЖ

Ученые рассказали, какие продукты спасают от похмелья 

Рамблер 2 часа назад
Ученые из Института химической технологии в Мумбаи выяснили, какие продукты помогут улучшить самочувствие во время похмелья.
По словам экспертов, эффективней всего на организм подействуют помидоры, огурцы, сыр, лайм, груши, финики, имбирь и кокосовый сок.
Все эти продукты повышают активность ферментов, отвечающих за борьбу с похмельем.
А вот от кофе, по мнению ученых, стоит отказаться. Данный напиток может только усилить симптомы похмелья. Кроме того, эксперты рекомендуют воздержаться от употребления молока, яиц, специй и зерновых культур.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как работает "кодирование" алкоголиков. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онкологи составили меню для защиты от рака
Онкологи составили меню для защиты от рака
Найдена связь между вирусом герпеса и склерозом
Найдена связь между вирусом герпеса и склерозом
Ученые успешно протестировали «лекарство от старости»
Ученые успешно протестировали «лекарство от старости»
Найден метод борьбы с алкогольной зависимостью
Найден метод борьбы с алкогольной зависимостью
Ученые рассказали, как продлить жизнь
Ученые рассказали, как продлить жизнь 2
Видео
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
01:42
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
Наука
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Что делать с липомой
26:04
Что делать с липомой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
14:26
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Болезни и лекарства
Почему дергается глаз
04:45
Почему дергается глаз
Наука ЗОЖ
Врачи предупредили об опасности мандаринов
04:31
Врачи предупредили об опасности мандаринов
ЗОЖ
30-летним угрожает деменция
08:12
30-летним угрожает деменция
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
02:36
Как связан высокий голос у мужчин с низким либидо
Наука
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
01:54
Лекарства из аптечки, которые таят в себе опасность
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение