Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья

Ученые рассказали, какие продукты спасают от похмелья

Ученые из Института химической технологии в Мумбаи выяснили, какие продукты помогут улучшить самочувствие во время похмелья.

По словам экспертов, эффективней всего на организм подействуют помидоры, огурцы, сыр, лайм, груши, финики, имбирь и кокосовый сок.

Все эти продукты повышают активность ферментов, отвечающих за борьбу с похмельем.

А вот от кофе, по мнению ученых, стоит отказаться. Данный напиток может только усилить симптомы похмелья. Кроме того, эксперты рекомендуют воздержаться от употребления молока, яиц, специй и зерновых культур.