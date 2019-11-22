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Как работает «кодирование» алкоголиков 

Рамблер 1 час назад
Как работает «кодирование» алкоголиков
Фото: depositphotos.com
Кодирование в медицине применяют по отношению к зависимостям, например, алкогольной или никотиновой. "Рамблер" рассказывает, как происходит кодирование алкоголиков, которые решили побороть свою болезнь.
До сих пор научно не доказана эффективность кодировки, но в России этот метод избавления от зависимости остается очень популярен. Существует три способа закодировать человека, все они основаны на предпочтениях самого больного, так как процедура проводится только с его согласия.
Первый способ подразумевает воздействие на организм с помощью препаратов. Это могут быть как инъекции, так и таблетки. Врачи подбирают те препараты, которые вызывают негативную реакцию после приема спиртного: тошнота, тревога и боль. Так медики заменяют эйфорическое состояние некомфортным. Есть и другие вещества, но они просто блокируют центр удовольствия, поэтому человек больше не чувствует расслабления и веселья после употребления спиртного.
Еще один метод — инструментальный. С помощью бесконтактных процедур (ТМС, МРТ) врачи воздействуют на кору мозга человека. Некоторым людям эти процедуры помогают ослабить влечение к алкоголю.
Также закодировать человека можно с помощью психотерапии. За несколько сеансов врач внушает больному в трансовом состоянии идею о том, что зависимому нужно отказаться от алкоголя. Для того, чтобы начать лечение этим методом, нужно длительное воздержание от алкоголя, но зато человек не подвергается воздействию лекарственных препаратов.
Видео дня. Иностранцы едут лечиться в Россию
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
ЗОЖ
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