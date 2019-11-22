Как работает «кодирование» алкоголиков

Кодирование в медицине применяют по отношению к зависимостям, например, алкогольной или никотиновой. "Рамблер" рассказывает, как происходит кодирование алкоголиков, которые решили побороть свою болезнь.

До сих пор научно не доказана эффективность кодировки, но в России этот метод избавления от зависимости остается очень популярен. Существует три способа закодировать человека, все они основаны на предпочтениях самого больного, так как процедура проводится только с его согласия.

Первый способ подразумевает воздействие на организм с помощью препаратов. Это могут быть как инъекции, так и таблетки. Врачи подбирают те препараты, которые вызывают негативную реакцию после приема спиртного: тошнота, тревога и боль. Так медики заменяют эйфорическое состояние некомфортным. Есть и другие вещества, но они просто блокируют центр удовольствия, поэтому человек больше не чувствует расслабления и веселья после употребления спиртного.

Еще один метод — инструментальный. С помощью бесконтактных процедур (ТМС, МРТ) врачи воздействуют на кору мозга человека. Некоторым людям эти процедуры помогают ослабить влечение к алкоголю.

Также закодировать человека можно с помощью психотерапии. За несколько сеансов врач внушает больному в трансовом состоянии идею о том, что зависимому нужно отказаться от алкоголя. Для того, чтобы начать лечение этим методом, нужно длительное воздержание от алкоголя, но зато человек не подвергается воздействию лекарственных препаратов.