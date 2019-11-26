Антибиотики могут вызывать болезнь Паркинсона

Ученые из Хельсинкского университета считают, что антибиотики оказывают серьезное влияние на работу микробиоты кишечника. В результате не только страдает иммунитет человека, но и возрастает рис развития болезни Паркинсона.

Специалисты в течение 15 лет наблюдали за добровольцами, всего в исследовании участвовали 40 тысяч здоровых людей и о 14 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона. У подавляющего большинства людей, страдающих от болезни Паркинсона, были отмечены патологические процессы в кишечнике, причем впервые их обнаружили задолго до развития болезни. Ученые пришли к выводу, что это связано с применением антибиотиков, которые нарушают работу микробиоты.

Неконтролируемый прием таких серьезный лекарств серьезно подрывает здоровье, поэтому ученые призвали не принимать их без назначения врача, который может оценить, будет ли польза от антибиотиков выше, чем их потенциальный вред.