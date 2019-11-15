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Ученые выяснили, как «включается» вирус герпеса 

Рамблер 2 часа назад
Группа ученых из Института здоровья животных имени Бейкера во главе с доктором Луисом М. Шангом обнаружила механизм, отвечающий за то, как активируется вирус герпеса.
Эксперты выяснили, что, как правило, вирус переключается между "скрытой" и "литической" стадиями, в которых происходит его воспроизводство. Активность же вируса напрямую зависит от того, насколько плотно его ДНК упаковывается в хроматин — основное вещество ядра клетки:
"Любая проблема, которую вызывает герпес, связана с его реактивацией. Вот почему противовирусные препараты не могут полностью вылечить инфекцию. Из-за этого до сих пор невозможно разработать эффективную вакцину. Задержка и реактивация являются основными направлениями исследований герпесных вирусов".
Если клетке удается защитить себя с помощью хроматина, когда герпес проникает в нее, то вирус уходит в спящую стадию. Однако если хроматин плохо справляется со своей функцией, частицы вируса могут начать размножаться вновь.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как легко избежать простуды, следуя советам врачей.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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