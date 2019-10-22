Врачи назвали простые способы избежать простуды

В сезон простуды и гриппа обезопасить себя можно, следуя простым рекоммендациям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев

Самым простым и действеным способом в борьбе с простудой назвали чеснок. Если повесить на шею маленькую коробочку с несколькими зубчиками чеснока, можно остановить воспалительные процессы в слизистой оболочке носа и повысить иммунитет.

Иммунитет, по словам эксперта, также повысит оксолиновая мазь, являющаяся мощным противовирусным средством.

Избежать вездесущих простудных заболеваний также поможет проветривание помещений, их ежедневная уборка и хороший здоровый сон.