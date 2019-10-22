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Врачи назвали простые способы избежать простуды 

Рамблер 1 час назад
В сезон простуды и гриппа обезопасить себя можно, следуя простым рекоммендациям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
Самым простым и действеным способом в борьбе с простудой назвали чеснок. Если повесить на шею маленькую коробочку с несколькими зубчиками чеснока, можно остановить воспалительные процессы в слизистой оболочке носа и повысить иммунитет.
Иммунитет, по словам эксперта, также повысит оксолиновая мазь, являющаяся мощным противовирусным средством.
Избежать вездесущих простудных заболеваний также поможет проветривание помещений, их ежедневная уборка и хороший здоровый сон.
Ранее "Рамблер" писал о том, может ли холод привести к циститу.
Болезни и лекарства , Видео , Владимир Зайцев
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