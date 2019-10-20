Правда ли, что холод может привести к циститу

Существует мнение, что сидеть на холодной поверхности нельзя из-за того, что можно заболеть циститом. Однако это лишь широкораспространенный миф, и не более того. "Рамблер" объясняет почему.

По мнению врачей урологов, заболеть циститом или застудить почки невозможно (эта болезнь называется пиелонефрит), посидев на холодном. Дело в том, что в большинстве случаев оба заболевания вызываются бактериями, чаще всего кишечной палочкой. А связи между сидением на холодной поверхности и появлением в моче кишечной палочки ученые не установили.

Более того, на данный момент не существует ни одного адекватного научного исследования, подтверждающего, что сидение на холодном способно снизить иммунитет и привести к активизации бактерий в моче. При этом многим хорошо известно, что один из симптомов переохлаждения — учащенное мочеиспускание. Однако это не цистит, а проявление конкретного рефлекса -холодового диуреза.

Суть данного явления заключается в том, что во время переохлаждения организм пытается сократить потери тепла и резко снижает кровоток в коже, отправляя его к жизненно важным органам, преимущественно к почкам. Таким образом, начинается усиленная фильтрация мочи.

Помимо этого полный мочевой пузырь также является источником теплопотерь, из-за чего организм и стремится опорожнить его как можно скорее. Все это приводит к учащению мочеиспускания, но частое мочеиспускание — это не цистит.

Если, посидев на холодном, вы очень замерзли, придя домой, следует выпить 2-3 чашки теплой жизни, и таким образом восполнить водный баланс.