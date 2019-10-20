Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правда ли, что холод может привести к циститу 

Рамблер 1 час назад
Правда ли, что холод может привести к циститу
Фото: depositphotos.com
Существует мнение, что сидеть на холодной поверхности нельзя из-за того, что можно заболеть циститом. Однако это лишь широкораспространенный миф, и не более того. "Рамблер" объясняет почему.
По мнению врачей урологов, заболеть циститом или застудить почки невозможно (эта болезнь называется пиелонефрит), посидев на холодном. Дело в том, что в большинстве случаев оба заболевания вызываются бактериями, чаще всего кишечной палочкой. А связи между сидением на холодной поверхности и появлением в моче кишечной палочки ученые не установили.
Более того, на данный момент не существует ни одного адекватного научного исследования, подтверждающего, что сидение на холодном способно снизить иммунитет и привести к активизации бактерий в моче. При этом многим хорошо известно, что один из симптомов переохлаждения — учащенное мочеиспускание. Однако это не цистит, а проявление конкретного рефлекса -холодового диуреза.
Суть данного явления заключается в том, что во время переохлаждения организм пытается сократить потери тепла и резко снижает кровоток в коже, отправляя его к жизненно важным органам, преимущественно к почкам. Таким образом, начинается усиленная фильтрация мочи.
Помимо этого полный мочевой пузырь также является источником теплопотерь, из-за чего организм и стремится опорожнить его как можно скорее. Все это приводит к учащению мочеиспускания, но частое мочеиспускание — это не цистит.
Если, посидев на холодном, вы очень замерзли, придя домой, следует выпить 2-3 чашки теплой жизни, и таким образом восполнить водный баланс.
Какая еда отбеливает зубы
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мифы и правда о лазерной коррекции зрения
Мифы и правда о лазерной коррекции зрения
О чем рассказывают врачи-паразитологи
О чем рассказывают врачи-паразитологи
Какие соки улучшают мужское здоровье
Какие соки улучшают мужское здоровье
Врачи забыли пациентку в томографе
Врачи забыли пациентку в томографе
Малышева назвала бесполезные средства от простуды
Малышева назвала бесполезные средства от простуды
Видео
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Как печень восстанавливается после алкоголя
02:37
Как печень восстанавливается после алкоголя
ЗОЖ
В больницах выявлены очаги кори
01:00
В больницах выявлены очаги кори
Новости
Как отбелить зубы, изменив диету
03:12
Как отбелить зубы, изменив диету
Народная медицина
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
03:07
Какие секреты можно узнать о человеке по рукам
Народная медицина
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
14:03
Доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства
Болезни и лекарства
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
02:39
Медики рассказали, как чеснок влияет на здоровье
ЗОЖ
Есть ли польза в гомеопатии
19:19
Есть ли польза в гомеопатии
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение