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Назван симптом последнего года жизни 

Рамблер 4 часа назад
Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что чаще всего испытывают люди в последний год жизни.
После изучения медицинских анкет 3274 человек, ученые пришли к выводу, что на исходе жизни усиливается депрессия.
При этом в зоне риска — женщины, молодежь и необеспеченные люди. Пик депрессии приходится на последний месяц жизни — у 59% участников исследования все признаки депрессии активизировались.
Представитель Института здоровья, политики здравоохранения и исследований старения Университета Рутгерса в Нью-Йорке Элисса Козлова заявила, что депрессия становится критической проблемой в контексте лечения серьезных заболеваний.
За год до смерти женщины сильнее страдали от депрессии чем мужчины — три признака против двух. Среди распространенных симптомов — плохой сон, грусть, чувство одиночества, усталость от ежедневных усилий, недостаток мотивации.
Ранее "Рамблер" сообщал о пересадке человеку свиной кожи.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Новости
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