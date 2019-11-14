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Кожу свиньи впервые пересадили человеку 

Рамблер 5 часов назад
Врачи впервые в истории пересадили человеку кожу генетически модифицированной свиньи. Об этом сообщает межрегиональный информационный ресурс молодежи "Мирмол" со ссылкой на Массачусетскую многопрофильную больницу.
Специалисты планируют использовать свиную кожу в качестве временной заплатки, чтобы не упустить время, которое уйдет на подготовку кожного трансплантата.
Целых пять дней больной провел со свиной кожей на се. Специалисты отметили, что пациент чувствует себя хорошо и побочных эффектов от такой заплатки у него не наблюдалось.
Врачи считают, что такой подход поможет ожоговым больным выиграть время до пересадки собственной кожи.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи назвали новую опасность сахара для здоровья.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Наука , Видео
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