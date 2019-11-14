Кожу свиньи впервые пересадили человеку

Врачи впервые в истории пересадили человеку кожу генетически модифицированной свиньи. Об этом сообщает межрегиональный информационный ресурс молодежи "Мирмол" со ссылкой на Массачусетскую многопрофильную больницу.

Специалисты планируют использовать свиную кожу в качестве временной заплатки, чтобы не упустить время, которое уйдет на подготовку кожного трансплантата.

Целых пять дней больной провел со свиной кожей на се. Специалисты отметили, что пациент чувствует себя хорошо и побочных эффектов от такой заплатки у него не наблюдалось.

Врачи считают, что такой подход поможет ожоговым больным выиграть время до пересадки собственной кожи.