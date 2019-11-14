Врачи назвали новую опасность сахара для здоровья

Благодаря исследованию ученых из Университета Альберты в Канаде стало известно о новой опасности пищи с высоким содержанием сахара. Научная статья с подробным описанием исследования опубликована в медицинском издании "Medicalxpress".

Ученые провели эксперимент на мышах. Они посадили их на диету из пищи с высоким содержанием сахара. Экспертам удалось выяснить, что всего за два дня у животных повышалась восприимчивость к химическим веществам, вызывающим колит. Вот почему пациенты с воспалительными заболеваниями органов пищеварения временами жалуются на обострение симптома после погрешности в питании.

Специалисты отметили, что сахар служит стимулятором развития болезнетворных бактерий. Также сами по себе продукты жизнедеятельности таких бактерий могут свободно перемещаться по организму, из-за чего повышается вероятность развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.