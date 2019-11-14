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Врачи назвали новую опасность сахара для здоровья 

Рамблер 2 часа назад
Благодаря исследованию ученых из Университета Альберты в Канаде стало известно о новой опасности пищи с высоким содержанием сахара. Научная статья с подробным описанием исследования опубликована в медицинском издании "Medicalxpress".
Ученые провели эксперимент на мышах. Они посадили их на диету из пищи с высоким содержанием сахара. Экспертам удалось выяснить, что всего за два дня у животных повышалась восприимчивость к химическим веществам, вызывающим колит. Вот почему пациенты с воспалительными заболеваниями органов пищеварения временами жалуются на обострение симптома после погрешности в питании.
Специалисты отметили, что сахар служит стимулятором развития болезнетворных бактерий. Также сами по себе продукты жизнедеятельности таких бактерий могут свободно перемещаться по организму, из-за чего повышается вероятность развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга.
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Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
ЗОЖ , Видео
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