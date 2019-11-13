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Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга 

Рамблер 2 часа назад
Ученые выяснили, что на ранних стадиях рака мозга, смертельную болезнь можно спутать с обычным процессом старения.
Эксперты из Великобритании проанализировали состояние пациентов со злокачественной опухолью мозга, в том числе до постановки диагноза.
В ходе исследования выяснилось, что многие люди не обращали внимание на тревожные симптомы, поскольку принимали их за признаки естественного старения организма.
Так, до постановки диагноза пациенты отмечали у себя ухудшение зрения, проблемы с памятью, неразборчивость речи и неустойчивость при ходьбе. Врачи подчеркнули, что при данных симптомах человеку стоит немедленно обратиться к специалисту.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о первых признаках рака мозга. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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