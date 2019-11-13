Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга

Ученые выяснили, что на ранних стадиях рака мозга, смертельную болезнь можно спутать с обычным процессом старения.

Эксперты из Великобритании проанализировали состояние пациентов со злокачественной опухолью мозга, в том числе до постановки диагноза.

В ходе исследования выяснилось, что многие люди не обращали внимание на тревожные симптомы, поскольку принимали их за признаки естественного старения организма.

Так, до постановки диагноза пациенты отмечали у себя ухудшение зрения, проблемы с памятью, неразборчивость речи и неустойчивость при ходьбе. Врачи подчеркнули, что при данных симптомах человеку стоит немедленно обратиться к специалисту.