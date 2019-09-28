Первые признаки рака мозга

Это опасное заболевание очень трудно выявить: для этого нужно сделать КТ или МРТ. Процедура показывает, как развиваются те или иные области мозга. Однако, чтобы пойти к врачу, у человека должны проявиться симптомы. Как правило, рак мозга проходит без явных признаков, а распознать его можно по косвенным.

Головная боль и легкие головокружения

Если у вас болит голова по утрам вечерам, после небольшого стресса и физических нагрузок, это повод для беспокойства. Конечно, если у вас есть хроническая мигрень, в этом нет ничего страшного. Однако, если неопрятные ощущение происходят постоянно на ровном месте, нужно провериться. частые головокружения тоже могут говорить о наличии злокачественной опухоли. Пациенты признаются, что испытывали ощущение "как будто земля уходит из-под ног", а через секунду все становилось нормально. Такие головокружения опасны для здоровья и указывают на наличие заболеваний.

Проблемы с памятью

У пациентов с раком головного мозга наблюдается как потеря краткосрочной, так и долгосрочной памяти. В первом случае вы можете не помнить, как что-то делали только из-за того, что это рутинная работа. С долгосрочной памятью все совсем по-другому: она хранится в мозге на протяжении десятилетий. Себя легко проверить: вспомните несколько самых ярких событий из вашей жизни. Насколько подробно вы можете их описать? А как хорошо вы помнили детали раньше? Если память начала ухудшаться, лучше провериться у врача.

Изменение зрения

Мозг влияет и на наше зрение, поэтому опухоль может отразиться на глазах. Если вы начали хуже видеть без явных этому причин, это повод для беспокойства. Также стоит бить тревогу, если у вас резко появилась размытость. Например, раньше вы видели лица проходящих людей, а теперь не можете. Это чревато не только общим вредом для здоровья, но и полной потерей зрения.